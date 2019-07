Zo opa, zo moeder, zo zoon in het Bossche stadhuis

Bijna 97 jaar is ze, en als je zo’n leeftijd hebt mag je wel eens wat vergeten. Maar ze was er toch maar mooi dinsdagavond. In het Bossche stadhuis zag Riet Ploegmakers-Aarts hoe haar zoon Marcel geïnstalleerd werd als opvolger van Marianne van der Sloot, die inmiddels namens het CDA als gedeputeerde aan de slag is. ,,In mijn moeders tijd, ze kwam in 1970 in de raad, ging het over de bouw van het Theater aan de Parade zoals dat er nu staat. Als ik nu bij haar ben vraagt ze het nog wel eens: hoe is het nu met het theater?”