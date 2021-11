Zo verdeelt Den Bosch 400.000 euro voor coronacheck. Flink bedrag bestemd voor horeca en evenementen

Een Italiaanse in Rosmalen, een Chileen in Veghel: buitenland­se scholieren kiezen voor Nederland

ROSMALEN/VEGHEL - Wie fantaseert er als scholier of student niet van om eens een jaartje in het buitenland naar school te gaan? Naar Amerika, Canada of Japan bijvoorbeeld. Maar voor het buitenland blijkt Nederland ook een aantrekkelijk ‘schoolland’ te zijn. Vanuit de hele wereld komen scholieren naar Nederland om onderwijs te volgen en om in gastgezinnen te wonen.

23 november