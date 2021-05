Zó voelde het dus, een volle concertzaal zonder coronaregels

Meer jongvolwas­se­nen in regio Hart voor Brabant besmet met coronavi­rus

5 mei Het aantal besmettingen onder jongvolwassenen is in Den Bosch de afgelopen weken flink opgelopen. De stijging in de leeftijdscategorie tussen 19 en 29 jaar was overigens niet alleen te zien in Den Bosch, maar in heel de GGD-regio Hart voor Brabant.