‘Zo was de inkrimping van de veestapel niet bedoeld’: 3 biggenbeelden gestolen bij Provinciehuis

Bevrijding 75 jaar Dansend stilstaan bij de bevrijding van Den Bosch: met herinnerin­gen aan Roosje Glaser

30 september DEN BOSCH - Door de gemeente is van alles bedacht om in oktober de bevrijding van Den Bosch te herdenken en te vieren. Het programma is niet ‘dichtgetimmerd’ in de hoop dat inwoners van de gemeente op de proppen zouden komen met spontane ideeën. Burgemeester Jack Mikkers presenteerde maandag het programma. Hij is trots op de ideeën die zijn ontwikkeld na de oproep in maart.