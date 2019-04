Zoë's Irish Pub moet dicht na rechtszaak met Heineken: dak van pand kan instorten, stelt uitbater

Door Bart Gotink

Volgens uitbater Hayes is het pand aan de Sint-Josephstraat veel te onveilig. Er zouden problemen zijn met het dak, dat mogelijk kan instorten, en problemen met de brandveiligheid. Omdat hij dit verteld heeft aan de eigenaar van het pand, bierbrouwer Heineken, moet hij nu vertrekken, suggereert Hayes in de post op Facebook. Uitgebreid reageren wil hij nu echter niet, omdat hij te emotioneel is en bang is iets ongepast te zeggen.

Volledig scherm David Hayes in Zoë's Irish Pub in de Sint-Josephstraat © Bart Gotink/BD

‘Sluiting aanvechten met alles wat ik mij heb’

Bierbrouwerij Heineken verwijst naar een vonnis van de rechtbank, dat al in oktober is uitgesproken. ‘Inhoudelijk zullen we hier verder niet op ingaan’, zegt een woordvoerder. In dat vonnis valt te lezen dat de kroeg veertien dagen na de uitspraak ontruimd mag worden, ‘eventueel met inroeping van de sterke arm’. Waar het conflict inhoudelijk over gaat, staat echter niet in het vonnis. Waarom toen niet direct ontruimd is, en dat nu wel gaat gebeuren, blijft daarmee een raadsel. Ook op vragen over de veiligheid van het pand wil een woordvoerder van de brouwerij niet ingaan.

Hayes, die ook een Ierse kroeg in Tilburg heeft, kondigt zelf in elk geval ook aan naar de rechter te stappen. Hij zal de sluiting aanvechten ‘met alles wat hij in zich heeft', zo staat op Facebook. Hij spreekt van pesterige acties van de brouwer. De uitbater werd ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

‘Geen signalen van onveiligheid bekend’

Bij de gemeente Den Bosch zijn in elk geval ‘geen signalen bekend van onveiligheid van dit pand’, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten ,,Maar naar aanleiding van het bericht nemen we wel contact op met Heineken om een en ander na te vragen.”

De enige Ierse kroeg in de stad heeft zondag in elk geval zijn laatste dag, dik twee jaar na de opening. ,,Kom dit weekend opdrinken wat er nog over is", schrijft de kroeg. ,,Maar neem een harde helm mee, voor het geval het dak naar beneden komt.”