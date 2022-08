Zoeken naar explosieven rond afgebrand landhuis Zionsburg, afscherming met containers

Nieuwe lokale omroep Vught gestart met radio; voor televisie is meer geld nodig

VUGHT - De nieuwe Vughtse lokale omroep VOS/NOVO3 is gestart met radio-uitzendingen. De nieuwswebsite is al langer in de lucht. Het maken van televisie laat nog even op zich wachten. Daar is volgens het bestuur meer geld voor nodig.

