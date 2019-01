Zoektocht naar vermiste Bart van Betuw (53) op Wamberg met 60 vrijwilligers is in volle gang

Van Betuw is voor het laatst gezien toen bij het appartementencomplex waar hij woont. De politie denkt dat hij daarna nog op station Den Bosch Oost is geweest. Over zijn uiterlijk wordt gezegd dat Van Betuw op de dag dat hij voor het laatst is gezien een halflange blauwe gewatteerde jas droeg. Hij is 1,73 meter lang en heeft donkerblond haar en blauwe ogen. Hij droeg donkere schoenen.

Lees ook Zoektocht naar vermiste Bart van Betuw gaat verder: 60 vrijwilligers van Veteranen Search Team speuren buitengebied Berlicum af Lees meer

Quote We hebben redenen om aan te nemen dat we hier moeten zoeken Sander Morra, politiewoordvoerder

Op het landgoed heeft het Veteranen Search Team een tent opgezet waar de zoekers met regelmaat van de klok eten en drinken krijgen om warm te blijven. Volgens politiewoordvoerder Sander Morra van het team Den Bosch gaat ook in de sneeuw de zoektocht nog verder deze dinsdag 22 januari. ,,We hebben een gebied op het oog dat we uit willen kammen naar sporen van Bart van Betuw. En we hebben redenen om aan te nemen dat we hier moeten zoeken.”

Wat die redenen precies zijn wil Morra niet vertellen. In groepen van steeds vijftien zoekers worden gebieden systematisch uitgekamd. Er zijn vier groepen actief met de zoekactie naar Van Betuw.

Team zocht ook naar Anne Faber