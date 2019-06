Zoevende pijlen en swingende noten

De Parade in Den Bosch moest dit jaar worden gedeeld tussen Jazz in Duketown en het WK handboogschieten. Geen probleem uiteindelijk.

DEN BOSCH - Wie afgelopen pinksterdagen in Den Bosch was kon niet om de twee grote evenementen heen: Jazz in Duketown en het WK handboogschieten. Ze leken rimpelloos in elkaar over te lopen. Zeker op de Parade. Het plein was overdag decor voor de vele finalewedstrijden van de sporters, 's avonds locatie voor concerten. Beide organisaties maakten gebruik van het podium én de tribune.

Was het een gelukkige combinatie, pijlen die je overdag om de oren vliegen en 's avonds de muzieknoten? Als horecaondernemer (Silva Ducis) zegt Bernard Kuenen: ,,Kijk nu eens rond. Vorig jaar zat het hier vol. Voor ons is het duidelijk minder. Er is geen uitloop van de Parade naar de cafés. Er staan allemaal hekken omheen. Maar goed, dat wisten we en het is eenmalig.” Als Kuenen de pet op zet van voorzitter van de Bossche horeca, is hij een stuk positiever: ,,Uit oogpunt van citymarketing staat hier natuurlijk wel iets met dat handboogschieten!”

Geheide afsluiter

Volledig scherm Gaby van de Westelaken © Paul Roovers/BD Omdat op de Parade het vertrouwde grote podium ontbreekt heeft Jazz in Duketown haar programmering moeten aanpassen. ,,Bassist Marcus Miller met zijn band was normaliter de geheide afsluiter voor de Parade op zondag geweest", zegt Duketown-voorzitter Gaby van de Westelaken. ,,Nu stond de topper al vrijdag te spelen, maar dan op de Markt.” En er was natuurlijk geen muziek overdag op de Parade.

Van de Westelaken benoemt de verschillen tussen wensen van het Paradepubiek (meer luisteraars) en een Marktpubliek (steviger en sneller). Maar of de gemiddelde bezoeker nou veel heeft gemerkt van de wijzigingen? Op de Parade speelde zaterdagavond Fransman Richard Bona met zijn band. Wereldmuziek. Natuurlijk waren de luisteraars er. Maar zijn aanstekelijke muziek had vooral dansende toeschouwers tot gevolg. Op het plein én op de mudvolle tribune.

Soms versterkten we elkaar

Organisatiedirecteur Eric Kersten van het WK Handboogschieten vindt niet dat de twee evenementen elkaar in de weg hebben gezeten. ,,Er lagen organisatorische uitdagingen. Ik vond het heel leuk, en soms versterkten we elkaar. Zoals zondagmiddag. Er waren veel mensen in de stad en mede daardoor zaten de tribunes tijdens de finales vol. Prachtig toch.”

Bedrijven Azië uitnodigen