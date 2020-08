Zolang Van Rossum maar bezig kan blijven: ‘Ik heb ooit gezegd dat ik niet ga zitzakken’

,,Ik heb ooit gezegd dat ik niet ga zitzakken. Wat ik daarmee bedoel? Ik wil vooral bezig blijven. Stiekem vind ik het ook leuk om me overal een beetje mee te bemoeien. Dat zit in mijn bloed. Mijn vader en opa hebben in de vakbond gezeten. Mijn moeder was vrijwilliger bij verzorgingshuis de Grevelingen in Den Bosch. Goed voorbeeld doet goed volgen, zeg ik altijd. Ik ga er mee door tot ik omval of ze mij wegsturen", zegt ze lachend.

Jean van Rossum (71) uit Rosmalen heeft een lijstje gemaakt met zaken waar ze voor 'bezig is'.

Ze is onder meer voorzitter van de wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg, gastvrouw in de perskamer van FC Den Bosch, gaat met bewoners van zorgcentrum Mariaoord eten en/of wandelen en is als vrijwilliger actief bij allerlei evenementen zoals De Vestingloop, Swim to Fight Cancer, de Samenloop voor Hoop en Jazz in Duketown.

Spannende detective-series

,,Het was rustig de laatste tijd door het virus. Maar het is niet anders hè", aldus Jean. ,,Wat ik in het voorjaar heb gedaan? Online vergadert, meer boeken gelezen dan anders en spannende detective-series op televisie gekeken. Ik houd er ook van om naar sport te kijken. Wat dat betreft kan ik straks mijn hart ophalen. Het komt allemaal gelukkig weer op gang. Wat mij betreft gaan we liever vandaag dan morgen weer terug naar normaal."

win-winsituatie

,,Waarom al dat vrijwilligerswerk? Het is leuk om te doen en het wordt gewaardeerd. Een win-winsituatie dus. Ik raad het iedereen aan die gepensioneerd is. Ze zoeken mensen op allerlei terreinen. Mensen die nog werken hebben dikwijls geen tijd. Het is ook lastig. Je werkt fulltime. Kinderen moeten naar de sportvereniging en/of je gaat zelf sporten. Dan blijft er niet zo veel tijd over hè."

Jean zet zich ook in voor de speeltuin in de buurt. Ze pakt een brochure met foto's. ,,Zo zag het eruit in de Geenbergenstraat. Kinderen konden er nog geen bal trappen. Er stonden wat voetbalgoaltjes; allemaal kapot. Nu komt er een leuke speeltuin met een kabelbaan en allerlei bootcamp-toestanden. Met een picknick-bank voor bijvoorbeeld opa's en oma's die naar hun kleinkinderen kunnen kijken. Ik ben er al twee jaar mee aan het sleuren en trekken. Hartstikke leuk dat de schop binnenkort de grond in gaat."