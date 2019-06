Zomeravond in het Museumkwartier smaakt naar meer

Laatste kastelen in de Haverleij: dag uitzicht, hallo drukte

29 juni DEN BOSCH - Het wordt té druk in het gebied direct langs de Maas, als er nóg twee kastelen in de Haverleij komen te staan. Dat zegt Rob de Vrind, oprichter van de Bossche Millieugroep. Volgens hem hadden de twee kastelen in het natuurgebied beter in het westen, richting Vlijmen, gebouwd kunnen worden.