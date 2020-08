Zomercarnaval bracht Harry en Riek samen, nu zijn ze 60 jaar getrouwd

De eerste ontmoeting tussen Harry en Riek vond plaats tijdens Lentejool in Nijmegen, een soort zomercarnaval. Ze hadden 8,5 jaar verkering voordat ze op 6 augustus 1960 in het huwelijk traden. Daarna kregen ze een gezamenlijk plekje in het ouderlijk huis van Riek, aan de Frederik Hendriklaan in Den Bosch.

Harry komt uit een gezin van negen kinderen en heeft een tijdje bij de mariniers in Nieuw-Guinea gediend. Later nam hij samen met Rieks broer KMC-bouwmaterialen aan de Rietvelden over, het bedrijf van de vader van Riek. Harry's grote liefde, komend uit een gezin met twee kinderen en net als hij geboren en getogen in Den Bosch, zorgde ondertussen voor hun twee dochters en haar moeder.

Zo nu en dan was er ook tijd voor hobby's. Harry en Riek gingen graag op vakantie en zijn Oeteldonkers in hart en nieren. Als er een feestje gevierd kan worden, doen ze dat. Hun diamanten huwelijksjubileum was daar de perfecte gelegenheid voor, maar vanwege het coronavirus hebben ze noodgedwongen besloten het dit jaar klein te houden.