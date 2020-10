Zomerfestival SKEER! gaat coronaproof met heel veel creatieve activiteiten voor Bossche jongeren

DEN BOSCH - De organistoren achter het succesvolle gratis zomerfestival SKEER! lanceert het festival in aangepast vorm onder de naam SKEER! The Movement. Het wordt en gevarieerd (coronaproof) programma met veel creatieve elementen voor de Bossche jeugd dat doorloopt tot de zomervakantie. De nadruk ligt op talentontwikkeling, het vergroten van vaardigheiden en jongerenparticipatie.

Fashion, video, image, sports en music. Dat zijn de vijf thema’s die binnen het geheel centraal staan. De eerste activiteiten zijn in voorbereiding en starten volgende maand. Met als beoogde primeur een tie dye-workshop in Huis73, verzorgd door Claire Derbyshire van jongerenplatform Studi073, een van de partners. ,,Achter het oppimpen van oude kleding door middel van textielverf schuilt geen ingewikkeld proces. Je legt eerst een aantal stevige knopen in het textiel. Flink nat maken en hupsakee, de stof onderdompelen in een verfbad. Er ontstaan dan geheid patronen, omdat de verf zich op de geknoopte delen niet kan hechten”, legt Derbyshire uit.

,,Wellicht dat er ook diverse kruisbestuivingen plaatsvinden. Het is heel goed mogelijk dat de resultaten van die workshop getoond worden in een modeshow”, vult projectleider bij Huis73 Leonie Gossens aan. ,,Maakt niet uit welke richting het opgaat. Het gezamenlijke streven is dat er een levendige stad ontstaat, waarbij er voor jongeren genoeg kansen zijn zich te ontplooien.”

Een mogelijke wisselwerking met het thema image is ook mogelijk. ,,Een foto of ander beeldend materiaal kan weer als inspiratiebron dienen voor het ontwerp van een kledingstuk”, benadrukt jongerenwerker Teun Michels.

,,We nodigen jongeren uit alle wijken nu uit mee te denken over de te organiseren activiteiten. Want het programma is nog lang niet dichtgetimmerd”, aldus Marlies Molenaar, een van de twee stedelijk coördinatoren jongerenwerk. ,,In de laatste fase zal het thema muziek, met daarbij een link naar urban culture, aan bod komen. Dat gebeurt waarschijnlijk in een intieme setting.”