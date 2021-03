Zomertheater op Pettelaarse Schans onzeker als grote festivals doorgaan

Primeur voor NS-station Den Bosch: Chipkaart vervangt fietssleu­tel

17:11 DEN BOSCH - Als eerste station in Brabant kunnen reizigers op het station in Den Bosch voortaan in de fietsenstalling een OV-fiets van het slot halen met hun OV-chipkaart. Bij het nieuwe OV-fietsslot is de OV-chipkaart de sleutel van de OV-fiets. ,,Het huren van een van de 457 fietsen wordt daarmee in Den Bosch nog makkelijker en sneller’’, aldus een woordvoerder van NS.