Zonder carnaval hadden Aalt en Siny elkaar misschien wel nooit gekend

Bossche oppositie wil wethouder in extra debat over windmolens polder aan tand voelen

7:29 DEN BOSCH - De oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad willen voor 1 september in een extra raadsvergadering D66-wethouder Mike van der Geld ter aan de tand voelen waarom hij in de discussies met de raad heeft gezwegen over het aantal windturbines in de polder tussen Rosmalen en Oss.