Zoon appt vader tijdens rellen: ‘Maat, ze breken hier de hele stad af’. Rechter wil dat hij ruim 40.000 euro betaalt

Lokaal 7 wil professio­ne­ler, maar dat kost geld

5 juni BERLICUM - De lokale omroep in Sint-Michielsgestel, Lokaal 7, wil een slag maken naar een meer professionele organisatie. Samen met de lokale omroep in Heusden wil ze aansluiten bij DTV, die onder meer in Oss en Den Bosch actief is. Maar voor zo’n stap is geld nodig. En dus hoopt Lokaal 7 dat Sint-Michielsgestel de komende jaren een paar ton over heeft voor een betere en lokale, onafhankelijke nieuwsvoorziening.