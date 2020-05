Zoon opgepakt omdat hij zijn vader met de dood bedreigde in Vught

Boekwin­kels in steden hebben het lastiger dan in dorpen ‘Stapel boeken werd bijna eerste levensbe­hoef­te’

14:34 DEN BOSCH, ROSMALEN, BOXTEL, SINT-MICHIELSGESTEL - Voor de boekhandels in de stad was de eerste maand van de coronacrisis een regelrechte ramp. Je kon er in het centrum een kanon afschieten en dus ging er amper een boek over de toonbank.