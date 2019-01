Zorg over verhuizing Ouwestomp: ‘Nog steeds oorlog in mijn hoofd’

‘Er gingen verhalen rond in de buurt van Osijek en Vukovar, over leeggehaalde ziekenhuizen en massamoorden. Uiteindelijk vonden we in Pakrackapolana een massagraf en hebben we negentien graven gedelfd. Ik was als vrijwilliger voor defensie in voormalig Joegoslavië en zou met een koelwagen voor autopsie richting Hongarije rijden, maar de tijd was te kort. De lichamen zijn ter plekke onderzocht en herbegraven. Je hebt in Nederland een opleiding gehad, maar van hét scenario blijft ter plaatse niets over. In het kampement werd een mortuarium aangelegd, alles open en bloot. De missie zou zes maanden duren, maar wij gingen na 32 dagen terug naar Nederland omdat het politiek te rumoerig was.