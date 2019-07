Zorgcentrum de Leyenhof bestrijdt eenzaamheid bij ouderen met app: ’Simpel, veilig en toegankelijk’

In zorgcentrum de Leyenhof in Helvoirt hebben 42 bewoners een app op hun tablet of smartphone geïnstalleerd die eenzaamheid moet tegengaan. Het idee komt uit de koker van Rob Geurts (31) uit Haaren. In de SocialApp gaat het over dagelijkse beslommeringen, over samen koffie drinken, wandelen of over vervoer.