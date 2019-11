Zorgelijk tekort aan ‘militaire bouwers’; nieuwe opleiding op Lunettenkazerne in Vught moet tij doen keren

Als er niet snel iets verandert, dreigen de genietroepen op te drogen. Volgens commandant Ton van Schadewijk is de pijn op de werkvloer voelbaar. ,,Op dit moment kunnen we onze taken nog uitvoeren maar als we niet reageren, kunnen we die inzet níet meer garanderen”, zegt hij. ,,Daarom zijn we een nieuwe opleiding gestart voor jongeren die eerder niet tot de doelgroep van Defensie hoorden.”