Zorgen bij omwonenden over extra evenementen Autotron Rosmalen

DEN BOSCH - Omwonenden van Autotron in Rosmalen maken zich zorgen over extra luidruchtige evenementen die eigenaar Libéma op het terrein wil gaan organiseren. Ze moeten er niet aan denken dat er nog meer festivals komen met dreunende bassen van house en dance. Maar de nieuwe vergunning die is aangevraagd biedt daar wel volop mogelijkheden toe.

,,Over het jaarlijkse tennistoernooi of een musical als Aida, hoor je ons niet klagen. Ook niet over geluidshinder van activiteiten op recreatiepark Dierenbos aan de andere kant. Waar we wel veel last van hebben zijn festivals als Electronic Family. Die muziek is zo’n lawaai. Zelf op de hardste stand kon ik toen de televisie niet horen. Ik ben uit pure ellende in mijn auto gestapt en weggereden”, zegt Arianne de Jong die in het Soperse Bos woont, pal naast Autotron.

Dit jaar was het extreem rustig, vanwege alle coronabeperkingen, maar de bewoners en Libéma kijken vooruit. Het bedrijf heeft al in januari bij de gemeente om een andere milieuvergunning gevraagd voor Autotron langs de Graafsebaan. Met ruimte voor meer evenementen: (sport)publieksevenementen op het buitenterrein, theater/musicalvoorstellingen in de open lucht, indoormuziekfestivals in de hallen en gecombineerde muziekfestivals binnen en buiten. Bovendien wordt een deel van het parkeerterrein dat nog van gras is, verhard.

Toen de gemeente de aanvraag had gepubliceerd en Autotron informatie in een brief had gedeeld, rezen bij omwonenden serieuze zorgen over de mogelijke toename van geluidsoverlast. ,,Wat er is gebeurd weten we niet, maar we kregen pas een brief toen we nog maar heel weinig tijd hadden om te reageren", zegt Arianne de Jong. Zij is een van de bewoonsters van het Soperse Bos, dat pal naast het Autotronterrein ligt.

De Jong en veel andere bewoners moeten er niet aan denken dat er veel meer van dit soort festivals worden gehouden. Vandaar een flink aantal bewoners bedenkingen heeft geuit tegen de nieuwe vergunning. Dat, en de weinige informatie die Libéma had gedeeld, was aanleiding voor de gemeente om de procedure op te schorten. Libéma moet omwonenden alsnog beter informeren over de plannen en mogelijke gevolgen van meer reuring op de evenementen- en beurzenlocatie.

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat Libéma binnen nu en twee weken aanvullende informatie aan omwonenden verstrekt. Als de gesprekken met de omgeving zijn geweest, neemt het Bossche college een nieuw besluit. Daarop kunnen belanghebbenden opnieuw binnen zes weken reageren.

Het is al langer bekend dat Libéma het Autotron voor meer activiteiten wil gebruiken, zeker ook het buitenterrein. Al decennialang is daar het grastennistoernooi en en worden fietscrossparcoursen uitgelegd. Vorig jaar was er ook een eerste, succesvolle opvoering van de musical Aïda.

