Zorgen over extra woningen aan nu al (te) drukke Helvoirtseweg Vught

VUGHT - De Helvoirtseweg in Vught is al een drukke weg en wordt tijdens en na de ombouw van de N65 nog vele malen drukker. Is het dan wel verstandig om er nieuwe woningen te realiseren? Gemeentebelangen heeft daar bedenkingen bij.

Aan de Helvoirtseweg 100 en 131 in Vught worden twee bedrijfslocaties ingeruild voor woningen. Afhaalrestaurant Sfinx wordt verbouwd tot twee appartementen. Een stukje verderop ligt een plan klaar waarbij natuursteenbedrijf Vriens plaatsmaakt voor zes senioren- en levensloopbestendige woningen met een gemeenschappelijke voorziening. Ook de huidige bedrijfswoning wordt in de nieuwe situatie omgezet naar een reguliere woning.

Gevaarlijk

Gemeentebelangen Vught heeft bedenkingen bij de twee ontwikkelingen. ,,Bij de plannen van de N65 hebben veel bewoners aangegeven de Helvoirtseweg nu al als gevaarlijk te ervaren en hebben grote zorgen over de grote parkeerdruk op zowel de Helvoirtseweg als achterliggende straten. De genoemde ontwikkelingen zullen daar zeker ook van invloed op zijn”, redeneert Guus van Woesik van Gemeentebelangen.

Omdat op de nieuwe N65 aansluitingen verdwijnen, wordt de Helvoirtseweg zeker twee keer zo druk. Tijdens de ombouw wordt het helemaal een chaos. Dan rijden er meer voertuigen over de belangrijke doorgaande weg dan de Helvoirtseweg kan verwerken.

Op de locatie van natuursteenbedrijf Vriens aan de Helvoirtseweg 100 zijn plannen voor de bouw van zes seniorenappartementen.

GB stelde het college van burgemeester en wethouders daarom recent vragen over de twee (ver)bouwplannen. Zo wilden ze weten of de buurt wel betrokken is bij de plannen? Of de gehanteerde parkeernorm klopt? Of Welstand betrokken is bij de ontwikkelingen en hoe het zit met de extra verkeersbewegingen van en naar de Helvoirtseweg en de verkeersveiligheid. ,,En in het bestuursakkoord wordt hoog ingezet op betaalbaar wonen. Welke afspraken zijn er gemaakt over de prijzen van de woningen”, vult Peijnenburg aan.

GB vindt ook dat als deze plannen doorgaan, de gemeente de komende tijd ook ruimhartig om moet gaan met soortgelijke verzoeken/ontwikkelingen. ,,Want de economische gevolgen van corona zijn voor veel ondernemers desastreus.”

Buurt positief

Volgens het Vughtse college is de buurt op de hoogte van de plannen en over het algemeen positief. Omdat de ontwikkeling aan de Helvoirtseweg 100 niet past binnen het bestemmingsplan is de gemeenteraad bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan nog aan zet.

Over de verkeersveiligheid zegt het college: ,,Vanuit verkeerskundig oogpunt is er voldoende zicht op het voetpad en fietspad. Indien nodig kan men nog iets verder het voetpad oprijden voor nog meer zicht en doordat het bedrijf verdwijnt, zal er geen sprake meer zijn van vrachtverkeer. Het is juist gunstig om op deze locatie woningen te bouwen, omdat hiermee een milieubelastend bedrijf wordt weggesaneerd van een bijzondere locatie. Precedentwerking wordt hiermee niet verwacht aangezien het een vrij unieke situatie is.”

Woningen tussen de 4 en 4,5 ton

De zes levensloopbestendige woningen gaan volgens het college tussen de 4 en 4,5 ton kosten maar staan onder de naam ‘Rinascente’ inmiddels te koop voor ruim 5 ton. Van de twee appartementen, op de horecalocatie, is nog niet bekend of dat huur- of koopwoningen worden.

Het horecapand Sfynx aan de Helvoirtseweg wordt verbouwd tot twee appartementen.