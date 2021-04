Zorgen over papieren historie Den Bosch, omdat België een beetje ver weg is

Groot Tuighuis in Den Bosch ondergaat grote verbouwing: ‘Wij zijn ongeloof­lijk blij met dit vooruit­zicht’

31 maart DEN BOSCH - ,,Wij zijn ongelooflijk blij, met dit vooruitzicht’’, zegt Dieke Wesseling, hoofd van de afdeling Erfgoed van de gemeente Den Bosch over een ingrijpende verbouwing van het Groot Tuighuis dat is gevestigd in de oude St. Jacobskerk aan de Bethaniëstraat. Het is de bedoeling dat de verbouwing in het eerste kwartaal van volgend jaar start en een jaar later is voltooid.