Zorgen over stembureaus in Den Bosch

Burgemeester Jack Mikkers maakt zich zorgen. ,,We zijn naar andere locaties aan het kijken omdat stembureaus met de huidige coronaregels niet in verpleeg- en zorghuizen mogen. En we kijken naar mogelijkheden met de bezetting van de stembureaus.’’ Mikkers houdt bovendien de organisatie van de herindelingsverkiezingen in Vught en Boxtel op 18 november in de gaten.