Zorgen rond gesloten buurthuizen: ‘Zonder De Slinger is er niks meer aan’

ANALYSE Bosschena­ren schreeuwen om daadkracht (en geld) in coronacri­sis

9 mei DEN BOSCH - Of het nu in Tilburg, Vught of Oss is, zowat in elke gemeente lijken de door de crisis getroffen bevolkingsgroepen sneller geholpen te worden dan in Den Bosch. Dat beeld is deze week ook weer opgeroepen door de horecaondernemers in de stad. Is er in Den Bosch gebrek aan daadkracht?