Zorghuis voor ouderen met dementie op Fort Isabella in Vught; herontwikkeling terrein gaat in sneltreinvaart

Het zorghuis krijgt de naam ’Ome Jan’ en is het eerste zorghuis van tientallen kleinschalige zorghuizen die Standby Thuiszorg in Brabant en omstreken wil realiseren. Samen vormen ze straks ‘Wonen bij De Familie’. Standby Thuiszorg biedt eventueel ook zorg aan aan mensen die elders op het terrein komen wonen.

Woonzorgcombinatie

In zorghuis ‘Ome Jan’ in Vught worden 22 één-persoonsappartementen en 4 tweepersoonsappartementen gerealiseerd. Uniek is volgens Menny Landman, directeur van Standby Thuiszorg, dat de zorg voor deze ouderen met dementie voortgezet kan worden zoals ze thuis gewend zijn. ,,Het is een woonzorgcombinatie die het mogelijk maakt om een eigen leven te leiden, in een veilige omgeving", aldus Landman.

Volledig scherm Impressie van het 'nieuwe' Fort Isabella in Vught © Isabella Groep

Fort Isabella is volgens haar een ideale plek. ,,Er is veel groen en er zijn allerlei voorzieningen op het terrein om uitjes te maken. Onze missie is om ouderen met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen. Regie in eigen handen houden staat daarbij hoog in het vaandel. Maar vaak komt er een punt dat dit niet meer gaat. Dan komt ‘Ome Jan’ in beeld. Een plek waar je tot een nieuwe familie behoort.”

Het idee is dat mensen die van Standby Thuiszorg een appartement huren het niet zien als verhuizen naar een verpleeghuis. ,,Wij zijn te gast bij de huurders en passen ons aan aan hun ritme, zij niet aan aan het onze. Kinderen kunnen bijvoorbeeld mee eten in de huiskamer of het appartement van vader. En als cliënten naar buiten willen dan mag dat ook. Door het gebruik van hoogwaardige domotica kan dat ook. En we krijgen vier kamers voor dementerende echtparen. Dat is uniek. Ik ben echt apetrots!”

Zelfstandig leven met zorg op afroep

De opening van het zorghuis staat gepland in het derde kwartaal van 2021. De bouw en restauratie van het pand is inmiddels in volle gang. ,,Ook dit volledig te renoveren gebouw, de oude Mensa (Ravelijn), wordt verduurzaamd naar energielabel A”, vult Oliver Koning van de Isabellagroep aan. ,,Wij zijn blij dat door Standby Thuiszorg ook een belangrijk onderdeel van ons totale plan voor Fort Isabella wordt ingevuld: zelfstandig leven met zorg op afroep. Deze unieke combinatie vult precies in wat we lang geleden bedacht hebben.”

Op Fort Isabella, een zeventiende eeuws vestingwerk, wordt een nieuwe samenleving gecreëerd. Een soort ‘buitenstad’ tussen Vught en Den Bosch. Wonen, werken, educatie, recreatie, verblijven en oud worden staan in het bijzondere project centraal.

Herontwikkeling Fort Isabella

De herontwikkeling is een initiatief van Tjeerd Saatrube en Olivier Koning, verenigd in de Isabella Groep. In fases pakken ze het terrein aan. Zo vestigde zich eerder op het Vughtse fort al een dierenkliniek, muziekschool, architect, fotograaf, kinderdagverblijf en twee horecazaken. Recent werden vijftien nieuwe kantoorunits opgeleverd in de voormalige ‘theaterzaal’ en is gestart met de realisatie van 55-plus appartementen.

Volledig scherm De kantoren in de voormalige 'theaterzaal' zijn in gebruik genomen. © Van Assendelft Fotografie

Duurzaam