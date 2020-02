Zorgorganisaties nemen maatregelen voor betere hulp voor blinden en slechtzienden met psychische problemen

VUGHT - Blinde of slechtziende cliënten die ook nog eens ernstige psychische of psychiatrische problemen hebben. Het is volgens de Vughtse zorgorganisaties Robert Coppes Stichting en Reinier van Arkel een complexe doelgroep. Nauwer samenwerken en kennis delen moet leiden tot betere zorg voor deze cliënten.

Eén van de maatregelen die voortvloeit uit de nauwere samenwerking tussen de Robert Coppes Stichting en Reinier van Arkel is dat er structureel een psychiater en een aantal deskundigen van RvA aan de RCS worden verbonden. ,,De RCS biedt zorg en revalidatie aan blinde en slechtziende mensen met multi-problematiek”, aldus psycholoog Peter Verstraten, tevens programmamanager Expertise, Innovatie en Kennis (EIK) bij Robert Coppes. ,,Voor een deel is er daarbij sprake van ernstige psychische of psychiatrische problemen. Voor vragen over de begeleiding en behandeling van die cliënten kunnen de gedragswetenschappers nu terecht bij deze psychiater. De expertise die RvA heeft, is onmisbaar.”

Veel raakvlakken

Beide organisaties kunnen volgens hem veel van elkaar leren. Zo onderzoekt Robert Coppes op welke wijze de complexe doelgroep van RCS het best kan worden benaderd en of interventies al dan niet moeten worden aangepast aan de visuele beperkingen van de cliënten. ,,En RvA werkt aan het invoeren van de zogeheten Active Recovery Triad (ART), waarbij de driehoek cliënt-familie-hulpverlener de basis vormt voor het handelen op elk niveau. Er blijken veel raakvlakken te zijn tussen dit soort ontwikkelingen in beide organisaties waardoor we veel kansen zien elkaar hierin verder te versterken.”

Opleidingen

De Vughtse zorgorganisaties gaan ook nog meer samen doen in het opleiden van elkaars medewerkers. De RCS vanuit haar expertise op het gebied van de visuele beperkingen en RvA op het gebied van de psychiatrie. Verstraten: ,,Wanneer dergelijke problemen in een mens bij elkaar komen, hebben we elkaar simpelweg heel hard nodig en dat laten we ook zien in het bijdragen aan elkaars opleidingsmodules. Een mooi voorbeeld is ook hoe we samenwerken in het opleiden van GZ-psychologen. In die opleiding kunnen gedragswetenschappers van de RCS een jaar lang meelopen bij RvA.”

Volledig scherm Bestuurders Monique Beukers (Robert Coppes stichting) en Tom van Mierlo (Reinier van Arkel) bekrachtigen de samenwerking door het tekenen van een convenant. © de Vughtse zorgorganisaties de Robert Coppes Stichting en Reinier van Arkel.

Afgelopen week tekenden Monique Beukers, bestuurder van de Robert Coppes Stichting en Tom van Mierlo, bestuurder van Reinier van Arkel, een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar.

Wisselwerking

Beukers: ,,Psychiatrische problematiek is in combinatie met een visuele beperking lastig te diagnosticeren. Zorgverleners moeten dus goed in staat zijn verder te kijken. Dit vraagt niet alleen om inzicht in de gevolgen van de visuele beperking maar ook om specifieke GGZ kennis en de wisselwerking tussen beiden. Deze samenwerking levert hier een waardevolle bijdrage aan.”

Zware wissel