Zorgpark Voorburg Vught: voor ouderen én jongeren met én zonder zorgbehoefte

Bossche­naar (48) betast drie tieners ‘welbewust in kruis’ in zwembad en heeft kinderpor­no in bezit: krijgt 403 dagen voorwaarde­lij­ke celstraf

6 augustus DEN BOSCH - Een 48-jarige man uit Den Bosch is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 403 dagen en een maximale taakstraf van 240 uur. Hij betastte in een zwembad in zijn woonplaats drie jongens in hun kruis tijdens het zwemmen en deed dat ‘welbewust’, zo bekende hij. Ook had hij kinderporno in bezit. Hij mag twee jaar niet meer in het zwembad komen.