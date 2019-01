'Zorgwekkende' verdwijning van Bart van Betuw uit Rosmalen is één groot raadsel: 'Waar is hij gebleven?’

De 53-jarige Bart verlaat woensdag 2 januari rond kwart over tien ‘s avonds zijn appartement aan de Herman Moerkerklaan in Rosmalen. Welke bestemming, is niet duidelijk. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

Afspraak?

Uit recent politie-onderzoek is gebleken dat Bart op de dag van zijn verdwijning mogelijk nog in de omgeving van Bavel is geweest. ,,Misschien had hij daar een afspraak”, laat de politie weten. Ook is hij waarschijnlijk nog op station ‘s-Hertogenbosch Oost gezien.