'Zorgzame' man rijdt Rianne (45) aan in Hintham en belooft haar te volgen, maar rijdt stiekem weg: 'Wat een lafaard’

Rianne staat die dinsdagavond rond acht uur te wachten voor een rood verkeerslicht op de Grote Elst in Hintham, in de richting van Rosmalen. Opeens voelt ze een harde klap. ,,Niet weer, he!”, schreeuwt ze uit. Het is alweer de vierde keer in vier jaar tijd dat ze door iemand wordt aangereden. ,,Ik kon er opnieuw niets aan doen. Wat een pech”, verzucht ze.

De automobilist stapt uit en zegt duizendmaal sorry. ,,Hij vertelde me dat hij me niet zag staan en vroeg hoe het met mij ging. Hij kwam nog best behulpzaam en zorgzaam over”, vertelt Rianne. Omdat er achter een enorme rij aan auto’s begint te ontstaan, stelt de automobilist voor om naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats te rijden om daar in alle rust het schadeformulier in te vullen.

‘Ben ik nou zo stom?’

Rianne vindt dit een goed idee en rijdt naar de afgesproken plek. In haar achteruitkijkspiegel ziet ze echter dat de man haar niet meer volgt. ,,Die man rijdt gewoon weg en laat niets meer van zich horen”, vertelt de Lithse verbaasd. ,,Ik begon eerst aan mezelf te twijfelen. Ben ik nou zo stom, komt hij misschien nog wel? Maar toen realiseerde ik me dat hij gewoon op de vlucht is geslagen.”

Gefrustreerd belt Rianne met de politie, waarna er binnen enkele minuten agenten arriveren. Dit kan een woordvoerder bevestigen. ,,Collega’s zijn ter plaatse geweest en hebben met het zeer summiere signalement nog uitgekeken in de omgeving, maar geen verdacht voertuig meer aangetroffen”, vertelt Jordi Cebrian van de politie.

Oproep

In de hoop om getuigen te vinden plaatste Rianne gisteren een oproep op Facebook, die tientallen keren is gedeeld. Vooralsnog heeft dat nog niets opgeleverd. ,,Ik verwacht niet meer dat deze man zich bij mij komt melden”, verzucht Rianne. ,,Dus moet ik het zelf maar oplossen. Mogelijk dat er met de schade nog iets te regelen valt met het Waarborgfonds, maar ook dat is nog niet zeker.”