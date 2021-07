Zuid heeft straks ook een tiny forest

Op de beoogde locatie, die grenst aan de binnenplaats van het Sint-Janslyceum, groeien nu nog hoofdzakelijk grassprieten. „Het wordt straks veel leuker”, zegt rector Jean Wiertz. „Een tiny forest past perfect in het plaatje en heeft straks voor alle betrokken partijen een meerwaarde.” Deze kleine bossen, zo groot zijn als een tennisveld, schieten als paddenstoelen uit de grond. Er zijn er inmiddels in Nederland meer dan honderd aangeplant.

Extra vergroening

Voor het nieuwste plan in Den Bosch was er deze week een presentatiemiddag op het Sint-Jans. Een van de sprekers was Maria Leerdam, aardrijkskundedocent én de projectleider die over de duurzaamheid op school gaat. „We willen een gebouw dat energieneutraal is, een gezondere kantine, minder afval, minder verspilling. Het is en-en, niet en-of. Wat extra vergroening in de vorm van een tiny forest sluit naadloos aan bij onze filosofie”, verduidelijkt ze. „We hebben voor wat betreft het stimuleren van de duurzaamheid een speciale werkgroep die bestaat uit leerlingen van alle jaarlagen, aangevuld met een aantal ouders.”

Op zoek naar beestjes

Ilonka Waterloo, directeur van KC Zuiderster, juicht de komst van een nieuwe tiny forest ook toe. „Hoe leuk is het om over een tijdje met een klas op zoek te gaan naar allerlei beestjes langs de kronkelpaadjes? Uitermate interessant voor ieders beleving.”

Machteld Terlingen vertelt over de ervaringen bij de Brede Bossche School Haren Donk en Reit, waar in 2019 een minibos is aangelegd. ,,Met verschillende betrokkenen hebben we dat aanlegd. Er gingen kleine planten en bomen de grond in, maar moet je nu kijken hoe alles gegroeid is in tweeënhalf jaar tijd! De school maakt regelmatig gebruik van het ‘buitenlokaal in het bos. Het enige minpuntje is de relatief geringe betrokkenheid van buurtgenoten. Mogelijk het gevolg van het feit dat de buurt indertijd onvoldoende betrokken is geweest bij de totstandkoming van het project.”

Prettige plek

Dat laatste willen ze kost wat kost vermijden op Zuid. Vandaar ook de aanwezigheid van enkele vertegenwoordigers van de wijkraad bij de presentatie. „Het wordt niet alleen een prettige plek voor vogels, vlinders, bijen en kleine zoogdieren maar ook voor mensen. De biodiversiteit heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor dit gebied”, concludeert voorzitter Gerard Schouten. Nel Kluijtmans, een andere buurtbewoner, is óók positief gestemd. „Dit kan ook een leuke ontmoetingsplek worden.”

Als voorlopige plantdag is 26 november uitgekozen. Om welke soorten planten en bomen het gaat is nog onbekend, behalve dat ze inheems zullen zijn. De gemeente, de provincie en de Nationale Postcode Loterij zorgen voor de benodigde 20.000 euro. Kees Konings, als ecoloog werkzaam bij de gemeente vindt de tiny forest mooie projecten. Het sluit niet uit dat er nog meer in de stad gaan komen.