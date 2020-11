Zuid-Willemspark heeft nóg een tribune(tje), nu bij de Orthenbrug

Docente Maurick College in Vught mailt Slob: ‘In dit land mag iedereen zichzelf zijn’

12 november VUGHT - Met afgrijzen en afkeuring hoorde docente Martine Huijbregts afgelopen week de uitspraken van minister Arie Slob aan. ,,Het is alsof je tegen leerlingen zegt: je mag jezelf niet zijn. Dat is schandalig.” Dus stuurde de Oosterhoutse een pittige brief naar Slob.