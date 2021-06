Zuiderplas na het feest, soldaten maakten schoon: ‘Ze zaten een hele tijd op hun knieën’

Den Bosch moet Q-Park betalen omdat transferia goedkoper zijn: minimaal 140.000 euro

3 juni DEN BOSCH - De vier euro per dag die Den Bosch aan bezoekers van de stad vraagt voor het parkeren op de transferia gaat ten koste van het parkeren van de garages van Q-Park in de binnenstad. De gemeente moet over de afgelopen zeven jaar 140.000 euro betalen.