Zuilen en rookzones in Den Bosch al opgeruimd: roken op Nederlandse stations vanaf morgen taboe

Vughtena­ren actief in eigen buurt én kijken weer meer naar elkaar om

9:45 VUGHT - Druk bezochte buurtbingo’s, spontane burenhulp, op veilige afstand genieten in de nieuwe pluktuin of op jeu de boulesbaan. Of het door ‘corona’ komt, is niet duidelijk maar Vughtenaren zijn actiever in hun eigen buurt én kijken weer meer naar elkaar om. ,,Er is veel behoefte aan verbinding en elkaar ontmoeten”, schetst wijkwerker Frank Mulkens van Welzijn Vught.