Zuster Valentina Spitteler (100): ‘Als je jezelf toestaat om oud te zijn, dan ben je pas oud’

Op haar twaalfde wist ze al dat ze het klooster in wilde, maar haar ouders vonden dat ze eerst maar een vak moest leren. Ze haalde diploma’s in schilderen, handwerken en ontwerpen, maar bleef hunkeren naar God. Na een bezoek aan het Moederhuis in Den Bosch was haar besluit definitief. ,,In Den Bosch voelde ik me meteen thuis.’’

Op haar achttiende vertelde ze het haar ouders en vertrok ze naar Den Bosch. Daar begon ze op 24 juni 1937 haar intrede en kreeg ze de naam Valentina. ,,Ik, die me altijd ferm, flink en positief vond en een sterk rechtvaardigheidsgevoel had, kreeg nu de naam ‘Valentina’. ‘Valentina’ betekent dapperheid en kracht, dat kon toch niet mooier.‘’

Als zuster van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph haalde ze nog meer diploma’s in onder andere handwerken, kinderbescherming, en als typiste. Zuster Valentina gaf ook jarenlang les op scholen in muziek, handwerken en ontwerpen. Zelf vindt ze dat ze als lerares weleens te streng was. Maar een oud-leerling vertelde haar ooit: ,,U was niet streng, u was gewoon erg serieus.’’