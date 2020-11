Zusterflat plat, ruim 130 nieuwe appartementen in het centrum van Den Bosch

Woningcorporatie BrabantWonen is sinds vrijdag de nieuwe eigenaar van de flat en gaat de woningen met (de oude eigenaar) vof Gasthuiskwartier ontwikkelen. Volgens een woordvoerder van de corporatie is er niet veel méér over de plannen te vertellen. ,,Het kunnen zelfs iets minder of meer appartementen worden. Er komt een woontoren, maar hoe hoog die wordt en hoe groot de appartementen worden moeten we nog uitwerken.’’