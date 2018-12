Zwaar geschut in het Bossche provinciehuis; bewakingseenheid in actie

Sloop Drie Mollen van start : 9 villa's en stukje Dieze verschijnt aan Zuid-Willems­vaart Den Bosch

18:48 Do 13 dec. In het Drie Mollen-complex is donderdag het startsein gegeven voor de sloop van het complex en de daaropvolgende bouw van negen stadsvilla's. Op één na zijn al deze villa's (met een vraagprijs van minimaal negen ton), inmiddels verkocht.