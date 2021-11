Zwaar verkeer mag tóch weer over Dungense brug

Voormalig kantoor­pand Vivent aan Rijnstraat is verleden tijd: plek voor 76 huurappar­te­men­ten

DEN BOSCH - Het oude kantoorgebouw van Vivent aan de Rijnstraat is helemaal gesloopt. Binnenkort begint de bouw van 76 sociale huurappartementen van Mooiland. In de zomer van 2023 is de verwachte oplevering.

22 november