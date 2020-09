Zwaar vrachtverkeer theater door Bossche binnenstad ‘onacceptabel’

De gemeente informeerde de omwonenden van het theater over de verkeersmaatregelen tijdens de sloop en de bouw. Duidelijk is dat zware vrachtwagens niet via de Peperstraat en de Oude Dieze kunnen. Er is onder meer gekeken naar de volgende route: vóór de cafés op de Parade langs, via de Torenstraat, Sint-Josephstraat en het Kardinaal van Rossumplein over de Kanaalboulevard richting Van Veldekekade de stad uit.