Zwaargewicht uit Bossche politiek is in beeld als wethouder in Randstad

Of Kagie daadwerkelijk bestuurder wordt in Pijnacker-Nootdorp - deze gemeente ligt tussen Rotterdam en Den Haag - is nog geen uitgemaakt zaak. Het coalitie-akkoord wordt daar gesteund door de voltallige gemeenteraad. Dit betekent dat ook andere partijen een wethouderskandidaat naar voren kunnen schuiven. Het formatieproces begint daar deze week. EA is de tweede partij en telt vijf zetels in de raad.