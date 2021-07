Zwanendrama is nog niet afgelopen, na dood vijf jonkies zijn ook pa en ma ernstig ziek

zomerserie Het Engeler­meer is ook zonder alcohol (en kleren) leuk

20 juli Lekker zwemmen, zonnen en genieten van de zomer. Je hoeft er het vliegtuig of de auto niet voor in, want in de regio heb je genoeg zwemplassen om de zomer bij door te brengen. Het Engelermeer in Den Bosch is zo'n plas. Het is het beste naaktstrand van Nederland, maar ook met kleren aan kun je er jezelf goed vermaken.