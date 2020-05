Zwanger in tijden van corona: lang leve online leren puffen

DEN BOSCH/AMMERZODEN - Dan kijk je hoopvol uit naar je zwangerschap, is er ineens het coronavirus. Voor veel zwangere vrouwen roept het extra vragen op. Sommigen zijn bezorgd of hebben zelfs last van stress. En helaas, de reguliere zwangerschapscursussen liggen (nog) op hun gat. Dan maar beeldbellen over echo’s, borstvoeding en online leren puffen.

Lang leve het internet, en dus is er een alternatief voor het zwangerenspreekuur: sinds kort bestaan er in de regio online groepsbijeenkomsten onder deskundige begeleiding, al dan niet in (digitale) aanwezigheid van de partner. Uit de koker van de GGD en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Beide organisaties zagen dat veel vrouwen in tijden van corona vragen hebben over hun zwangerschap.

Nog twee weken

,,Hij mag van mij onderhand wel komen." Maria Psara (33) uit Den Bosch voelt aan haar bolle buik. ,,Het is een flinke! Over een week of twee ben ik uitgeteld. Gigaspannend allemaal." Maria is een van deelnemers aan het online project.

Ze bevalt binnenkort van haar tweede. De geboorte van de eerste, een jongen, was bijna drie jaar terug. ,,We krijgen opnieuw een zoon. De laatste maanden van mijn zwangerschap ervaar ik anders dan de vorige keer. Vanwege de coronacrisis zit het er niet of nauwelijks in om tijdens het verlof leuke dingen af te spreken met vriendinnen, terwijl dat juist zo goed is voor de ontspanning.

Geen baby-shower

De baby-shower stond gepland, dat ging dus ook niet door. ,,En opeens was het niet meer vanzelfsprekend dat mijn vriend meeging naar een controleafspraak", geeft Psara prijs. ,,Ik miste ook het contact met andere zwangeren. Iedereen heeft zo zijn mening en adviezen, tegen een uitwisseling van ervaringen met lotgenoten kan niets op! Vandaar dat ik het toch heel interessant vond deel te nemen aan de online groepsbijeenkomsten, en dan ook nog eens onder een professionele begeleiding. Daar heb ik geen spijt van gehad."

Corona-stressmomentjes

Ze geeft enkele voorbeelden: ,,Ik heb het weliswaar weer kunnen loslaten, maar ik heb óók mijn 'corona-stressmomentjes' gehad; zoiets wil je graag delen. Er bestaan nog altijd onduidelijkheden als het gaat om het effect van corona op de zwangerschap. En natuurlijk, iedereen is in het hoofd al bezig met alternatieve vormen van kraamvisite zodra de baby er is. Dat is eveneens een leuk gespreksonderwerp gebleken binnen de groep. Uiteraard zijn knuffelsessies met opa en oma straks uit den boze. Misschien kunnen we op gepaste afstand iets organiseren in de tuin. Dat klinkt stukken beter dan raamcontact.”

Tien vrouwen

In totaal gaat het om drie prenatale online sessies en één bijeenkomst na de bevalling in een beveiligde omgeving zodat niet Jan en alleman meeluistert. ,,We zijn gestart met drie groepen zwangeren, ingedeeld naar het aantal weken dat de vrouwen zwanger zijn. Elke groep bestaat uit circa tien vrouwen, al dan niet met hun partner’’, legt Pam de Vos uit.

Verloskundige

Ze is in Berlicum en Den Dungen werkzaam als jeugdarts voor de GGD Hart voor Brabant en vervult in de hoedanigheid van ‘verbinder’ tussen het medische en sociale domein samen met JBZ-gynaecoloog Remke Dullemond als drijvende kracht achter het project.

,,De groepen worden standaard begeleid door een gynaecoloog of verloskundige. En afhankelijk van het thema schuift een psychiatrisch begeleider of jeugdverpleegkundige aan.”