Zweeds-Finse combinatie aan de haal met hoofdprijs op Internationaal Vocalisten Concours Den Bosch

GGD komt amper toe aan onderzoek en kan daarom niets zeggen over besmettin­gen op 11-11

DEN BOSCH - Het blijft waarschijnlijk voor altijd onduidelijk tot hoeveel coronabesmettingen 11-11 in Den Bosch heeft geleid. Door de extreem hoge besmettingsaantallen voert de GGD nog maar zeer beperkt bron- en contactonderzoek uit. Ook over eventuele clusters is daarom amper iets te zeggen.

19 november