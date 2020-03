Zwemles op school terug van weggeweest bij Misha de Vries in Vught

VUGHT - De nieuwe Vughtse basisschool Misha de Vries voert het ‘schoolzwemmen’ weer in. Een ouderwetse maar tegelijkertijd ook vernieuwende ontwikkeling in het Vughtse onderwijs. ,,Dit is wat veel ouders graag willen.”

Schoolzwemmen was tot 1985 verplicht. Sindsdien gaan scholen en gemeenten zelf over de organisatie en financiering. Dat leidde in de meeste gevallen tot de afschaffing ervan. Leren zwemmen is volgens veel gemeenten een verantwoordelijkheid van de ouders.

Elk kind moet leren zwemmen

Laurens Peeters, directeur van basisschool Misha de Vries in Vught, denkt daar anders over en vroeg het aan de ouders van zijn basisschool. ,,Zwemles op school is wat veel ouders graag willen", aldus Peeters. ,,En wij vinden dat elk kind moet leren zwemmen en dat zwemmen een vorm van bewegingsonderwijs is waar scholen voor verantwoordelijk zijn. Daarnaast is het veel efficiënter als één juf onder schooltijd met de kinderen naar zwemles gaat dan dat dertig ouders dat ’s middags of ’s avonds ieder afzonderlijk doen.”

Iedere maandagmiddag lopen de leerlingen van de Lidwinastraat naar zwembad Ouwerkerk. Drie jaar lang worden ze elke week getraind in zwemvaardigheid. Peeters: ,,Normaal gesproken met diploma’s als resultaat. Maar het voornaamste doel is meters maken. Hoe meer zwemervaring onder schooltijd, hoe beter.’’

Elitaire karakter

De basisschool was in eerste instantie omstreden vanwege het ‘elitaire karakter’. De Vughtse gemeenteraad wilde de nieuwe school niet opnemen in het zogenaamde ‘Plan van Scholen 2018-2020' en dat betekende geen geld van het Rijk. Minister Arie Slob van Onderwijs Cultuur en Wetenschap stak hier een stokje voor en verplichte Vught de school alsnog toe te laten. Vanaf komend schooljaar ontvangt de school rijksbijdrage.

De ouderbijdrage van 3000 euro per jaar óf wat ouders kunnen missen, viel niet lekker in Vught. Peeters verzekert nogmaals dat die ouderbijdrage geen drempel mag zijn: ,,Niemand wordt bij ons geweigerd omdat hij of zij de bijdrage niet kan opbrengen. Ieder betaalt wat hij kan. Onder die bijdrage vallen ook de kosten van bijvoorbeeld uitstapjes, de tussenschoolse opvang inclusief warme maaltijd, en natuurlijk de zwemlessen. We denken dat zwemles voor veel ouders aantrekkelijk kan zijn maar verwachten niet dat dit de doorslag geeft bij de keuze voor onze school.”

Volledig scherm Directeur Laurens Peeters van de nieuwe Misha de Vries school in Vught. © Roel van der Aa

André de Jeu, directeur van het bureau van Vereniging Sport en Gemeenten, is enthousiast over het herinvoeren van schoolzwemmen. ,,Gewoon met z'n allen in groep twee naar het zwembad, dat is niet ouderwets maar juist heel modern. Met een groeiende economie en daarmee een groeiend aantal tweeverdieners, sluit dit naadloos aan op de huidige behoefte. Probeer het maar eens te regelen met je baas: elke dinsdagmiddag eerder weg vanwege de zwemles van je kind. Daar kom je als ouder vaak niet mee weg. Geweldig als scholen dit aanbieden.''

