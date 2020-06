Zwerfvuil groot probleem, dus worden Bossche bladkorven tijdelijke bakken voor afval

DEN BOSCH - Prullenbakken in drukbezochte Bossche parken en recreatieplassen kunnen het al een tijdje niet meer aan, al dat vuil bergen dat mensen na afloop van hun bezoek achterlaten. Dus hoopt zich op warme dagen rond de afvalbakken het vuil steeds vaker op. Of wordt gewoon op de laatst bezochte plek achter gelaten. Het toenemend zwerfvuil is een structureel probleem in Den Bosch geworden.

En dus is de gemeente recent een proef gestart om het zwerfvuil in te dammen. Een slimme medewerker wist zich te herinneren dat in de herfst bladkorven worden gebruikt om op verschillende plekken bladeren in te verzamelen. Waarom die korven niet in de zomer gebruikt voor zwerfvuil, moet die hebben gedacht. En daarom staan sinds kort twee korven bij de Zuiderplas, twee bij de Oosterplas en een in het Prins Hendrikpark.

,,We willen bij wijze van experiment kijken of deze vuilkorven gebruikt worden", zegt een woordvoerster van de gemeente. Het oogt sowieso wat aantrekkelijker en is voor de mensen van de reiniging ook minder werk. Ze hoeven niet meer heel het terrein af met prikker en vuilniszak. ,,Deze korven worden bij mooi weer aan het einde van de dag gereinigd met een vrachtwagen met grijper die al het vuil ‘opknijpt’. ”

Afval meenemen

Aan de korven hangen ook informatieborden. Daarop staat de oproep om het vuil in de korven te deponeren, of nog liever mee naar huis te nemen. ,,Uiteraard werken we ook aan het beïnvloeden van het gedrag van de gebruikers van de openbare ruimte. We willen mensen stimuleren om zoveel mogelijk het vuil mee naar huis te nemen. Dan zorgen we samen met de gebruikers voor een nette openbare ruimte waar iedereen met plezier kan recreëren. We hebben onlangs ook op diverse prullenbakken een sticker geplakt ‘Past het niet? Neem dan je afval mee.’