Zwijntje dat los rondliep in Empel had volgens gemeente spuitje moeten krijgen

Oud en nieuw kan in Brakel ook een feestje zijn: jaarwisse­ling in ‘hotspot’ rustig verlopen

17:43 DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Een flink gaslek op de Markt en een brand bij basisschool Oberon aan de Waalstraat in Den Bosch, vernielingen op het station van Vught, enkele auto- en caravanbranden in onder meer Empel, Hedel en Den Bosch en tientallen kleinere incidenten in de Bommelwaard. De oogst van een nachtje oud en nieuw in de regio.