25 invallen in mega-onderzoek plofkraken: man aangehouden na vondst levensgevaarlijke hoeveelheid explosieven in berging Bossche flat

met videoDEN BOSCH - In een kelder van een flat is donderdagochtend explosief materiaal gevonden dat bestemd was voor plofkraken in Duitsland. Drie verdiepingen van het appartementencomplex aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch en omliggende kantoorpanden zijn ontruimd. In Nederland werden vanochtend 25 invallen gedaan.