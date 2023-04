Aan de Oosterplas krioelt het van de auto’s rond de school. ‘Als het regent ben je hier vogelvrij als fietser’

Zó ziet het Pearle-pand in Den Bosch zeven jaar na de instorting (en jaren herbouw) er uit

DEN BOSCH - Zeven jaar geleden stortte het volledig in, de afgelopen jaren is er hard aan gewerkt en deze week ging het pand uit de steigers: het Pearle-pand op de hoek van de Markt en Hinthamerstraat in Den Bosch is weer te bewonderen voor de Bosschenaren.