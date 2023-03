‘Aandachtswijk’ De Hambaken klimt uit dal, met dank aan Youssef en Yassin

Cees hoopt dat vleermui­zen de sloop van ‘zijn’ Zusterflat dwarsbomen

DEN BOSCH - Cees Martens woont met veel plezier in de Zusterflat aan de Bossche Zuid-Willemsvaart, maar de eerder aangekondigde sloop komt nu wel heel dichtbij. Zijn hoop is gevestigd op de aanwezigheid van vleermuizen in de oude verpleegstersflat.