Amadeiro bezoekt Amadeiro: prins legt laatste steen van ‘mooie’ nieuwbouw

Al sinds januari 2020 wordt er gebouwd op de plek van de voormalige KPN-telefooncentrale. Nu de bouw zijn afronding nadert, valt op hoe het gebied bij de Prins Bernardstraat is veranderd. De massieve kantoorkolos van weleer is vervangen door een open gebouw met toegankelijke binnenplaats.

Mooie nieuwbouw

Voor het gebruik van de naam Amadeiro moest hij nadrukkelijk om eerst vragen bij de Oeteldonksche club, die uiteindelijk toestemming gaf. Tijdens de opening vertelde de prins dat hij vooral het sociale aspect van de nieuwbouw belangrijk vindt. ,,Vooral de sociale huurwoningen spreken me aan. In Oeteldonk is immers iedereen gelijk’’, zei hij over de ‘mooie’ nieuwbouw. Hij legde de laatste steen samen met de kinderen van De Gruyter en zijn collega Harm Boelens.