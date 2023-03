Angelo van den Boogaard nieuwe eigenaar van stadscafé d’n Burger

Aanstaande zondag is de officiële heropening van de zaak waarvan Annabel Gerrard jarenlang de eigenaar was. ,,Met nieuw meubilair en een nieuwe wand maken we een frisse start”, zegt Van den Boogaard die zichzelf omschrijft als ‘een bekende Bosschenaar uit de meubel- en beddenbranche’. Hij werkte geruime tijd samen met Rudy van der Zande die jarenlang eigenaar was van een inmiddels gesloopte meubel- en tapijtzaak aan de Bossche Rijnstraat.